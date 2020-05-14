Подруги Ольги Бузовой пытались совратить Дмитрия Тарасова после развода

Подруги Ольги Бузовой пытались совратить Дмитрия Тарасова сразу после развода с телеведущей. Об этом футболист откровенно рассказал в интервью, которое решил дать спустя 6 лет молчания. Тарасов рассказал, что принял решение о разводе со знаменитостью в один момент, когда понял, что его чаша терпения переполнена. Спустя определенное время свободным Тарасовым начали интересоваться подруги Ольги.

Тогда Дмитрию показалось, что сама Бузова устроила ему проверку на прочность. Однако позже выяснилось, что Ольга о поведении близких людей все же не знала. Называть имен этих девушек в разговоре с Аленой Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин» Тарасов не стал, но подметил – речь идет о ближайшем окружении звезды.

Сейчас Дмитрий не держит на Ольгу зла. Он искренне счастлив за бывшую супругу, которая забыла его в объятиях Давида Манукяна. Испытывает внутреннее удовольствие и сам Тарасов, ведь у него получилось создать идеальную семью с Настей Костенко. Что касается Манукяна, то судить его Тарасов не спешит, ведь не знаком с ним лично, но надеется, что у Ольги и Давы все получится.