Футболист считает, что в 10 лет девочка уже должна осознавать сама, что у нее есть отец.

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов объяснил нежелание общаться с первой дочерью плохим воспитанием ребенка. Ангелина появилась на свет в браке спортсмена с первой женой Оксаной Пономаренко. На сегодняшний день девочке уже 10 лет, но, по словам Тарасова, она не нуждается в нем, как в отце.

«Есть такое выражение – стучаться в закрытую дверь. Мать неправильно воспитывает ребенка, не объясняет, что есть отец. Что есть праздники, на которые она должна сама позвонить. Я в 10 лет уже осознавал, что хочу стать футболистом, значит, и она уже имеет представление», — порассуждал он.

Тарасов подметил – последнее его общение с девочкой было минувшим летом. Тогда Дмитрий отвез Ангелину за рубеж и сделал ей визу. Та встреча поначалу спортсмену была не по душе, ведь девочка подбирала каждое слово, и ему казалось, что она вспоминает, что мама учила ее говорить в том или ином случае. Позже Тарасов выяснил, что первая жена не в первый раз сменила дочери телефон, из-за чего он не мог общаться с ребенком.

Сам Дмитрий утверждает – расставание с Оксаной произошло из-за того, что женщина «очень любит деньги», но практически ничего не делает по хозяйству.

«Первые девять месяцев ее мать нянчила Ангелину. А сама она была со мной – я тогда еще был с ветром в голове и хотел с друзьями время проводить», — чистосердечно признается Тарасов.

Каково же было удивление Дмитрия, когда в один прекрасный день жена подошла к нему и заявила – она хочет, чтобы ее мама уволилась с работы, чтобы сидеть с дочерью, а Дмитрий обязан будет платить теще по 50 тысяч рублей в месяц.

«Я реально офигел тогда. Это же бабушка! У них вся семья живет за мой счет. И дай Бог им здоровья, живите, пока я играю!» — подытожил он.