«Давайте вы будете предохраняться»: Тарасов вспомнил, как сестра Бузовой влезла в их интимную жизнь

Дмитрий Тарасов вспомнил, как сестра Ольги Бузовой Анна влезла в их интимную жизнь. В первом интервью о бывшей жене полузащитник казанского «Рубина» рассказал, что в браке с телеведущей мечтал о ребенке. Ольга же становиться матерью не спешила, что очень смущало Дмитрия.

Усугубилась и без того напряженная ситуация перед очередным отпуском Бузовой и Тарасова. Планировавшая полететь на Мальдивы Ольга потратила много сил, чтобы организовать перелет и место, где можно было бы остановиться. На это обратила внимание сестра Бузовой. Анна подозвала к себе Тарасова и затеяла с ним серьезный разговор, в ходе которого попросила футболиста дать сестре возможность отдохнуть от постоянных попыток завести наследника.

«Аня начинает разговор с того, что «Оля столько работала»… Оля столько работала, а я, видимо, ничего не делал. Оля хочет на Мальдивах расслабиться, давайте вы будете предохраняться. Как такое вообще возможно, когда человек строит семью? Было неприятно и больно», — рассказал он в YouTube-шоу «Алена, блин».

Тарасов подметил – до того момента он очень хорошо общался и с Аней и с ее супругом. С мужем Бузовой-младшей Дмитрий продолжает контактировать и сейчас, но подмечает, что остался недоволен формулировкой и наотрез отказывается понимать мотивацию, с которой этот разговор вообще затевался.