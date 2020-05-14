«Гном Гномыча жалко»: авторы Telegram-канала «Бабская курилка» охарактеризовали звезд шоу-бизнеса

Один из популярных Telegram-каналов Рунета «Бабская курилка» несмотря на свой юный возраст – ему всего 1 год – уже успел стать грозой для звезд отечественного шоу-бизнеса. И не только: от острых на язык авторов достается и мировым селебрити.

Но блогеры признались, что они ничего не боятся. Лишь однажды им пришлось извиниться за свои слова с национальной окраской в адрес Маргариты Симоньян и Кристины Потупчик, за что на них обрушились многие медийные персоны, включая Ксению Собчак.

Своей миссией «Бабская курилка» выбрала развитие критического мышления у публики. Они стремятся высмеивать и уничтожать глупость и чванливость, и научить своих читателей отделять зерна от плевел. В интервью порталу Teleprogramma.pro авторы рассказали, как характеризуют звезд нашего шоу-бизнеса:

«Пожар в борделе во время наводнения, который так и продолжает существовать в пространстве времен мюзикла «Сорочинская ярмарка» и «Старых песен о главном».

Но не все и всегда «Бабская курилка» критикует или высмеивает. Например, они поддерживают известного продюсера Яну Рудковскую в борьбе против прессы, которая заявила о неадекватности ее сына.