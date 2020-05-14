«Иллюзия идеального отца?»: Эмин смягчил заявление о разводе трогательным кадром с дочерью

Эмин смягчил заявление о разводе трогательным кадром с дочерью. Напомним, накануне в среду, 13 мая, азербайджанский исполнитель шокировал общественность новостью о том, что намерен расстаться со второй женой, моделью Аленой Гавриловой, спустя 2 года отношений. Тогда Агаларов о причинах расставания говорить не стал, но публично пообещал поддерживать супругу и помогать дочери, а также сохранить к ней уважение.

Тогда многие встали на сторону Гавриловой и заявили, что Эмин поступил нечестно по отношению к девушке, ведь расстаться с ней он решил в день рождения мамы. К тому же, ранее ничего не предвещало беды – Регине Тодоренко Эмин рассказывал об Алене с нежностью. На следующий день Агаларов разместил трогательный кадр с маленькой Афиной: на снимке девочка с кокетливым бантиком в волосах помогает папе сочинять музыку на фортепиано.

«Работа над новыми песнями с Афиной», — подписал снимок Агаларов.

Поклонники, впрочем, Эмина осудили. Они заявили, что Агаларов сознательно разместил подобное фото, чтобы смягчить шокирующую новость о разводе. «Иллюзия идеального отца?», «Эмин, скажите нам, что все это неправда? Молим вас!», — писали они. Нашлись, впрочем, и те, кто лишний раз восхитился красотой девочки. «Папина муза», «Какие вы трогательные и нежные», «Папина доча», — сошлись во мнениях люди.