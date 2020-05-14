«Были звонки»: Тарасов спустя шесть лет озвучил причину развода с Бузовой

Полузащитник казанского «Рубина» до сих пор вспоминает о браке с телеведущей с неохотой.

Дмитрий Тарасов впервые за шесть лет честно рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой. Напомним, знаменитости прожили вместе вплоть до 2016 года. Для Бузовой расставание с мужчиной, которого она любила, стало настоящим шоком: долгое время поющая ведущая появлялась на публике со слезами на глазах, посвящала Тарасову песни и заявляла, что главной причиной развода стали многочисленные измены спортсмена.

Тарасов долгое время наблюдал за распространяющимися кривотолками и наконец-то решил рассказать свою версию. Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин!» он поведал, что главным спусковым крючком для развода стало нежелание Бузовой иметь детей. Дмитрий отметил, что рос в полноценной семье и с большим благоговением относится к наследникам.

Стоило лишь ему затронуть в разговоре с Ольгой эту тему, как Бузова заявила, что готова родить Дмитрию отпрыска, если тот возьмет ее замуж. Для Тарасова, который недавно развелся с первой женой, перспектива нового штампа в паспорте была нерадужной.

«Я ей вроде как изливаю душу про детей, а она мне – хочу свадьбу. Я ей тогда сказал – хорошо, давай распишемся, улетим потом куда-нибудь. Нет, свадьбу хочу, и все тут. Ну я свое обещание выполнил», — вспомнил Тарасов.

Тогда Дмитрий не задумывался о том, что его отношения с Ольгой могут быть чем-то несерьезным. Лишь по прошествии времени Тарасов осознал, что в отношениях были эпизоды, о которых стоило подумать серьезно.

«Были звонки, сигналы, которые намекали, что она – не то, что мне нужно в жизни», — вспоминает он.

Опроверг Тарасов и существование некоторых провокационных пунктов в брачном контракте. Дмитрий рассказал, что не заставлял рожать Бузову ребенка в течение шести лет, как она говорила ранее. Футболист подметил, что в документ действительно можно было вносить корректировки «по ходу повествования», однако он лично этого не делал.