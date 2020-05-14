Марк Хэмилл недоволен современными фанатами «Звездных войн»

По словам актера, в какой-то момент все вдруг стали озлобленными ворчунами.

Актер Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера почти во всех фильмах «Звездные войны», пообщался с журналистами издания Daily Beast. Главной темой для обсуждения было то, как сильно со временем изменились поклонники знаменитой космической саги. По словам звезды, в последнее время зрители все чаще предпочитают выражать свое мнение с помощью негатива.

Как объяснил Хэмилл, он упустил тот момент, когда сообщество поклонников «Звездных войн» стало таким агрессивным. По словам актера, съемки в последних трех фильмах нельзя назвать идеальными, однако съемочная группа прислушивалась к мнению звезды, если он хотел снять сцену немного иначе.

Марк также рассказал о новом актерском составе. По его словам, ему досталась честь сниматься с настоящими профессионалами. Хэмиллу было грустно заканчивать с проектом, ведь он точно знает, что больше не вернется к роли Люка Скайуокера.

Напомним, последний фильм в серии «Звездные войны» под названием «Скайуокер. Восход» получился очень неоднозначным, ведь критики в большинстве ставили проекту высокие оценки, а вот простые зрители остались недовольны.