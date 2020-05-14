«Теремок»: Наргиз читает сказку с оптимистичным финалом
«Сказки на ночь»
«Теремок»
Лера Кудрявцева: «Никас Сафронов составил завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Будто обвивает»: Галкин показал удивительное дерево возле своего замка

Артист часто наслаждается прогулками в собственной усадьбе.

«Будто обвивает»: Галкин показал удивительное дерево возле своего замка
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Global look press.

Одни из самых любимых занятий Максима Галкина в самоизоляции — прогулки возле собственного замка и созерцание красот вокруг. Иногда компанию артистку составляет его жена Алла Пугачева и дети Гарри и Лиза, а порой он прогуливается один. Красот окружающей природы ему вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Недавно он показал в личном блоге своим поклонникам милую полянку возле дома, на которой выросли первые весенние цветы. Это место Максим называет «островком счастья».

После юморист познакомил своих фолловеров с целым садом алычи, располагающимся в его имении. Кроме того, рядом с замком Галкина и Пугачевой растут ветвистые сосны, по которым с большим удовольствием лазает шестилетний Гарри.

И вот новая заметка мужа Примадонны. На сей раз его внимание привлекло удивительное дерево.

Двор Галкина. Фото
Двор Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Какая красота! Черемуха будто обвивает сосну! Прелесть!» — восхитился любимец российской публики.

Тэги

Галкин и ПугачеваГалкин новостиМаксим Галкин
Loading...