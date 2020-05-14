«Будто обвивает»: Галкин показал удивительное дерево возле своего замка

Одни из самых любимых занятий Максима Галкина в самоизоляции — прогулки возле собственного замка и созерцание красот вокруг. Иногда компанию артистку составляет его жена Алла Пугачева и дети Гарри и Лиза, а порой он прогуливается один. Красот окружающей природы ему вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Недавно он показал в личном блоге своим поклонникам милую полянку возле дома, на которой выросли первые весенние цветы. Это место Максим называет «островком счастья».

После юморист познакомил своих фолловеров с целым садом алычи, располагающимся в его имении. Кроме того, рядом с замком Галкина и Пугачевой растут ветвистые сосны, по которым с большим удовольствием лазает шестилетний Гарри.

И вот новая заметка мужа Примадонны. На сей раз его внимание привлекло удивительное дерево.