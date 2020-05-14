«На грани»: Самойлова устроила средней дочери Джигана зефирный эксперимент

Вслед за Кайли Дженнер в Сети родители стали массово испытывать своих детей.

На днях звезда Instagram Кайли Дженнер провела с дочкой Сторми эксперимент: поставила перед двухлетней малышкой вазу со сладостями и вышла на минуту, наказав дочке не трогать сладости. В этот момент девочка находилась под скрытым наблюдением. Этот так называемый зефирный эксперимент известен с 70-х годов — в Стэнфорде впервые устроили проверку на терпение и умение ждать более высокой награды за выдержку детям.

Вслед за Дженнер провести эксперимент решила Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана. Многодетная мать выбрала для проверки среднюю дочь Лею. Малышка осталась один на один со сладостями. Вот уже ее рука потянулась за вкусняшкой. Но она смогла устоять.

«Ничего не ела, видишь — в порядке», — указала дочка маме на тарелку, когда та вернулась в комнату.

Подписчики Самойловой восхитились выдержке Леи. Они попросили провести подобный эксперимент с младшей из девочек, Майей. По их словам, она бы не смогла его пройти.

«Майя бы не выдержала», «Нужно было Майю проверять», «Вот это сила воли у ребенка!», «Она была на грани», «Это было сильно», — написали в комментариях некоторые.

Напомним, у Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей — Ариела, Лея и Майя, а также малыш Давид.