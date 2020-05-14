Дочь Дмитрия Маликова, собрав волосы, харизматично прочитала Яну Мкр

Наследница Дмитрия Маликова и Елены Изаксон, Стеша, открыла в своем блоге серию поэтических выступлений.
Первый опыт телеведущей и модели был довольно робким, но потом при поддержке своих поклонников она стала все смелее и артистичнее читать любимые строки. На этот раз Маликова выбрала стихотворение «А полюбят тебя обязательно за другое» модной писательницы Яны Мкр, которая категорически отказывается от статуса поэта.
Для своего выступления Стефания собрала волосы назад, надела романтичное платье и примерила женственные серьги с красными сердцами. Харизматичное чтение девушки оценили ее подписчики в Instagram.
«Давно не слышала такого… до мурашек… спасибо», «Стеша, я впервые столкнулась с этим стихотворением в твоем прочтении, и мне кажется, что теперь я слышу твой голос, когда его перечитываю. Это восхитительно», «Великолепно! Браво! Очень нравится Вас слушать. Читайте, читайте! Талантливая дочь Гения!» — откликнулись люди на пост дочери композитора.