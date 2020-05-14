«Будто сестренки»: Водянова с дочкой Невой впервые вышла в свет после отмены карантина во Франции

Супермодель со своей семьей два месяца жила за городом.

Пандемия коронавируса повлияла на привычный уклад миллионов людей по всему миру. Многие страны ввели карантин и запретили гражданам выходить на улицу. Как, например, во Франции – там ограничения были введены еще 14 марта. И вот спустя два месяца жизнь местных жителей постепенно начинает возвращаться на круги своя.

Буквально в первый же день после отмены карантина в Париж вернулась семья супермодели Натальи Водяновой. Многодетная звезда подиумов эти сложные два месяца заточения предпочла провести за городом.

«Париж, мы вернулись! С новой любовью к тебе после долгой разлуки!» — подписала селфи в своем Instagram Водянова.

Буквально в день возвращения Водянова с дочкой Невой вышли на улицу и запечатлелись на фоне парижской архитектуры. На обеих девушках были защитные маски для лица. Многие поклонники дивы отметили, что дочь – вылитая мама.

«Будто сестренки!», «К сожалению, новая парижская мода. Но вы с Невой прекрасны все равно», «Голубоглазые красотки», «Глаза одинаковые! Супер», «Потрясающие блондинки. Красотке маме удалось невозможное —родить дочь, ну как минимум не хуже себя», «Даже в таких масках очень милые!» — написали подписчики в комментариях.

Знаменитая модель рассказывала, что в период карантина ей приходилось готовить самой: от помощницы на время пандемии семья отказалась. Это была не самая легкая обязанность, что старший сын Лукас ей помогал.