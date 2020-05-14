Трудности самоизоляции: Джеймс МакЭвой снялся в пародии на сериал «Стартрек»

Самоизоляция в период эпидемии — это тяжелое время для актеров, работы нет, а творческие силы нужно на что-то тратить. Джеймс МакЭвой, как и многие из его коллег по цеху, перешел в Instagram, где занялся съемками небольших проектов и общением с поклонниками.

Недавно актер снял небольшую пародию на популярный проект «Стартрек» вместе со своими друзьями. Видеоролик получил название Star Force, а создание проекта проходило в условиях карантина и суровой нехватки реквизита. Вместо штурвала звездолета использовалась обычная крышка от кастрюли.

Сюжет Star Force рассказывает о том, как капитан космического корабля, роль которого как раз и исполняет МакЭвой, внезапно пропал. А дальше все становится заметно сложнее: там и клоны, и путешествия во времени, а также небольшой твист в финале. Пока не известно, будет ли у проекта продолжение, но даже в таком любительском пятиминутном видео МакЭвой не перестает удивлять своим актерским мастерством.