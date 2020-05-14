«Какая нежность!»: Глюкоза запечатлелась в пижамном розовом костюме с черной окантовкой

Певица призналась, что это редкость – видеть на ней подобный наряд.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, в своем микроблоге в социальной сети Instagram рассказала, в чем обычно предпочитает ходить по дому. Как правило, это лосины, пучок на голове, вместо макияжа – точки от крема.

Но на этот раз Глюкоза предстала в несвойственном для себя домашнем образе. Она выбрала нежно-розового цвета пижаму, сделала эффектную укладку, а также яркий макияж.

«Когда в гардеробе появляется такая красота, то хочется соответствовать!» — объяснила она свой look поклонникам.

Обновка — очень стильный пижамный костюм из шелка, с черной окантовкой по краю карманов, воротника и манжет на рукавах и брючинах. Поклонники оценили домашний образ звезды и усыпали ее комплиментами.

«Красотка», «Цвет чудесный, спокойный. Гармония и уют», «Красивое и очень нежное фото. Даже немножко мимимишное!», «Ну просто богиня», «Безумно-безумно красивая и нежная», «Какая нежность!» — написали в комментариях люди.

Многие отметили, что певица выглядит как девочка — очень молодо и задорно. Недавно артистка сообщила, что ее старшей наследнице Лиде исполнилось 13 лет.