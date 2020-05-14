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«Большеглазая какая»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочь в стильной розовой шапочке

Телеведущая прогулялась с малышкой на природе.

«Большеглазая какая»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочь в стильной розовой шапочке
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева живет с мужем хоккеистом Игорем Макаровым за городом в Подмосковье, поэтому имеет возможность ежедневно гулять на свежем воздухе вместе с дочкой Машенькой. В августе ей исполнится два годика.

Звезда любит наряжать наследницу в стильные наряды, частенько меняя ее милые образы. На этот раз Лера выбрала для дочки тотальный розовый look. Крошка примерила теплую курточку, брючки и вязаную шапочку и в таком виде вместе с мамой отправилась в лес.

Дочь Леры Кудрявцевой. Фото
Дочь Леры Кудрявцевой. Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Здесь Кудрявцева устроила небольшую практику. Она предложила крошке обнять дерево, а потом сама поступила так же.

«Это полезно!» — заявила она.

Свою прогулку ведущая «Секрета на миллион» снимала на камеру, а затем обнародовала кадры в личном блоге. Фотогеничная Машенька, как всегда, получилась на снимках очаровательно.

«Большеглазая какая», «Принцесса чудесная», «Мамина радость», — пишут про нее в социальных сетях.

Лера Кудрявцева с дочерью. Фото
Лера Кудрявцева с дочерью. Фото https://www.instagram.com/leratv/

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