«Большеглазая какая»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочь в стильной розовой шапочке

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева живет с мужем хоккеистом Игорем Макаровым за городом в Подмосковье, поэтому имеет возможность ежедневно гулять на свежем воздухе вместе с дочкой Машенькой. В августе ей исполнится два годика.

Звезда любит наряжать наследницу в стильные наряды, частенько меняя ее милые образы. На этот раз Лера выбрала для дочки тотальный розовый look. Крошка примерила теплую курточку, брючки и вязаную шапочку и в таком виде вместе с мамой отправилась в лес.

Здесь Кудрявцева устроила небольшую практику. Она предложила крошке обнять дерево, а потом сама поступила так же.

«Это полезно!» — заявила она.

Свою прогулку ведущая «Секрета на миллион» снимала на камеру, а затем обнародовала кадры в личном блоге. Фотогеничная Машенька, как всегда, получилась на снимках очаровательно.