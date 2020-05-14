«Фигура бомбическая»: Бузова запечатлелась в купальнике на террасе своего дома

Ольга Бузова не так давно переехала вместе со своим бойфрендом в новую квартиру элиткласса. В самоизоляции ей удалось почувствовать всю прелесть своих нынешних квадратных метров, купленных за 120 миллионов рублей.
Помимо внушительных габаритов (около 200 кв. м) и прекрасного местоположения (рядом с МГУ), жилье Оли, как оказалось, имеет большую террасу. Оборудовав ее под принятие солнечных ванн, девушка облачилась в яркий купальник и сделала эффектный снимок. Обнародованный в личном блоге кадр тут же разлетелся по Сети. Изголодавшиеся по свежему воздуху и ультрафиолету россияне не смогли пройти мимо.
«Ох! Оля, что ж вы делаете? Это космос мечтаний половины страны», «Ну да, самое время такое фото выкладывать…», «Вы издеваетесь над народом?» — написали фолловеры в социальных сетях.
Впрочем, многие пользователи просто заметили прекрасную физическую форму Бузовой и порадовались за нее.
«Шикарная», «Фигура бомбическая», «Боже, моя девочка, ты прекрасна», — отметились поклонники.