«Фигура бомбическая»: Бузова запечатлелась в купальнике на террасе своего дома

Ольга Бузова не так давно переехала вместе со своим бойфрендом в новую квартиру элиткласса. В самоизоляции ей удалось почувствовать всю прелесть своих нынешних квадратных метров, купленных за 120 миллионов рублей.

Помимо внушительных габаритов (около 200 кв. м) и прекрасного местоположения (рядом с МГУ), жилье Оли, как оказалось, имеет большую террасу. Оборудовав ее под принятие солнечных ванн, девушка облачилась в яркий купальник и сделала эффектный снимок. Обнародованный в личном блоге кадр тут же разлетелся по Сети. Изголодавшиеся по свежему воздуху и ультрафиолету россияне не смогли пройти мимо.

«Ох! Оля, что ж вы делаете? Это космос мечтаний половины страны», «Ну да, самое время такое фото выкладывать…», «Вы издеваетесь над народом?» — написали фолловеры в социальных сетях.

Впрочем, многие пользователи просто заметили прекрасную физическую форму Бузовой и порадовались за нее.