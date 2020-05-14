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Звездный гость

«Фигура бомбическая»: Бузова запечатлелась в купальнике на террасе своего дома

Звезда «Дома-2» оборудовала место для загара.

«Фигура бомбическая»: Бузова запечатлелась в купальнике на террасе своего дома
Ольга Бузова. Фото Global look press

Ольга Бузова не так давно переехала вместе со своим бойфрендом в новую квартиру элиткласса. В самоизоляции ей удалось почувствовать всю прелесть своих нынешних квадратных метров, купленных за 120 миллионов рублей.

Помимо внушительных габаритов (около 200 кв. м) и прекрасного местоположения (рядом с МГУ), жилье Оли, как оказалось, имеет большую террасу. Оборудовав ее под принятие солнечных ванн, девушка облачилась в яркий купальник и сделала эффектный снимок. Обнародованный в личном блоге кадр тут же разлетелся по Сети. Изголодавшиеся по свежему воздуху и ультрафиолету россияне не смогли пройти мимо.

Ольга Бузова. Фото
Личный блог Бузовой. Скриншот https://www.instagram.com/buzova86/

«Ох! Оля, что ж вы делаете? Это космос мечтаний половины страны», «Ну да, самое время такое фото выкладывать…», «Вы издеваетесь над народом?» — написали фолловеры в социальных сетях.

Впрочем, многие пользователи просто заметили прекрасную физическую форму Бузовой и порадовались за нее.

«Шикарная», «Фигура бомбическая», «Боже, моя девочка, ты прекрасна», — отметились поклонники.

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