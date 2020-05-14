«Жесть!»: Яна Рудковская примерила туфли на шпильке с облегающими легинсами

Евгений Плющенко не стал отставать от благоверной и тоже преобразился.

Яна Рудковская порадовала своих подписчиков очередным вайном. После появления в Сети ролика, где они с мужем изобразили героев фильма «Титаник», продюсер решила примерить роль «гопника».

Звезда примерила черный свитшот, облегающие легинсы и вечерние туфли на шпильке. Супруг Яны не отставал – на Плющенко оказался черный пиджак, красные спортивные брюки и такого же цвета мокасины. Носки – в тон обуви. Шею фигурист украсил пудровым шарфиком, а голову — кепкой.

В таком неординарном виде звездная пара станцевала энергичный танец. Как всегда, ролик вызвал бурю самых разноплановых эмоций у пользователей Сети.