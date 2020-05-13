Стань монстром и поиграй в «похороны»: Ларсен дала вредные и действенные советы мамам

Воспитывающая двоих сыновей и дочь телеведущая изо всех сил старается относиться к самоизоляции с юмором.

Многодетная телеведущая Тутта Ларсен дала десяток вредных советов уставшим от самоизоляции с наследниками мамам. Вот уже второй месяц подряд знаменитость вместе с супругом Максимом Галстьяном, двумя сыновьями и дочерью коротает время на даче. Тесное постоянное соседство с малышами дается журналистке непросто. Единственное, что спасает – чувство юмора.

В среду, 13 мая, Ларсен решила поднять себе и другим мамам на карантине настроение и обнародовала с десяток вредных советов на самоизоляции. Так, например, чтобы разгрузиться от постоянной готовки, Тутта посоветовала родительницам запастись пельменями, а детям устроить «Пиргорой».

«Поиграй в прятки с призовым фондом тому, кого невозможно найти. В крайнем случае, предложи им игру в похороны. Отдохни с закрытыми глазами на диване, пока они будут тебя «облачать» и «отпевать», введи штрафные баллы за нарушение благоговейной тишины», — предложила гениальную идею она.

Кроме прочего, выдвинула Ларсен идею превращения в монстра. Ведущая уверена: если рассказать детям, что чудище съест их, если они войдут без стука, это научит малышей быть более культурными.

«Ну и напоследок. Встань посреди кухни и заори страшным голосом. Когда все сбегутся, схватись за сердце и скажи, что беспорядок тебя убивает. Тихонько смотри, как они носятся с тряпками», — подытожила она.

Подписчики чувство юмора журналистки оценили. В комментариях они подметили, что на данном этапе советы для них очень актуальны. Некоторыми из них они намерены обязательно воспользоваться.