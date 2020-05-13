«Взгляд прямо в сердце»: актер сериала «Дочь посла» Ураз Каигилароглу показал себя в детстве

Актер нашумевшего турецкого сериала «Дочь посла» Ураз Каигилароглу поделился с подписчиками редким архивным снимком себя в детстве. 32-летний артист, очаровавший многих зрительниц по всему миру своей невероятной улыбкой, решил немного приоткрыть завесу своей личной жизни и разместил снимок, на котором ему едва ли можно дать более шести-семи лет.

Так, со снимка на девушек посмотрел маленький темненький мальчик с большими глазами. Судя по всему, в детстве Ураз жил небогато. По внутреннему убранству комнаты и одежде мальчика можно с уверенностью сказать, что юность Каигилароглу вряд ли значительно отличилась от того же времени у сверстников.

Многих девушек пронзительный взгляд Ураза в буквальном смысле покорил. Они забросали актера комплиментами сразу на нескольких языках – турецком, английском и даже русском. «Взгляд прямо в сердце», «Кто тут такой хорошенький?», «Хотим больше таких фотографий», «Я покорена», «На куколку похож», — пишут они.

Нашлись и те, кто всерьез поинтересовался – не ищет ли себе актер женщину на всю жизнь. Отвечать на этот вопрос Каигилароглу не стал.