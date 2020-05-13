Собчак заявила о желании родить Платону сестренку

В прямом эфире с психологом телеведущая призналась, что появление сына сделало ее более уверенной в себе.

Ксения Собчак заявила о желании родить сыну Платону сестренку. Напомним, на днях телеведущая совместно с фондом Натальи Водяновой организовала благотворительные прямые эфиры: участники бесед должны были перечислить в организацию 70 тысяч рублей, чтобы иметь возможность задать журналистке интересующие вопросы.

В беседе с психологом-меценатом Марией Сохацкой Собчак была наиболее откровенна. Специалисту Ксения призналась, что рождение Платона сделало ее более уверенной в себе. Во время беременности телеведущая ощущала себя очень одинокой и боялась остаться одна. Однако когда она осознала, что теперь у нее есть сын, страх быть никому не нужной исчез. Ксения подметила, что она по-прежнему очень любит своего супруга — режиссера Константина Богомолова, однако Платон является для нее главным человеком в жизни.

«Мне всегда казалось, что я знаю, что такое любовь. Любовь к собственному ребенку нельзя ничем заменить и ничем описать», — подметила она.

Призналась Ксения и в том, что мечтает родить Платону сестренку. Собчак акцентировала внимание, что на данном этапе речи о беременности не идет, но в перспективе в семье журналистки и режиссера может появиться еще один ребенок.