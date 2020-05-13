«Выслуга более 30 лет»: Сябитову задела колоссальная разница в размерах пенсии с Гузеевой

Оказалось, что ведущая «Давай поженимся!» получает сумму, в несколько раз меньшую, чем ее коллега по цеху.

Знаменитую сваху Розу Сябитову задела колоссальная разница в размерах пенсий с коллегой по шоу Ларисой Гузеевой. Напомним, на днях журналисты выяснили, что эксцентричная актриса получает надбавку в размере 30 тысяч рублей благодаря званию заслуженной артистки РФ.

Позже и Роза рассказала о размере выплат. Оказалось, что за все годы трудового стажа она наработала всего на 14 тысяч рублей. Журналистам «Комсомольской правды» Сябитова рассказала, что потеряла документы за «лихие 90-е». Тогда она боялась, что именно они и ударят по общей сумме, однако позже потребовались совсем другие бумаги.

Когда же Сябитова поинтересовалась, сколько денег она получит, если найдет их, то выяснилось, что прибавят ей всего 100 рублей. Приценившись, Роза решила не тратить время зря и оставила все как есть. Сейчас телеведущая расстраивается, ведь ее рабочий стаж едва ли ощутимо меньше, чем у Гузеевой, а разница в пенсиях достаточно ощутима.