И дизайнер, и маляр: 48-летняя Нетребко на изоляции затеяла ремонт на террасе

Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова на домашней изоляции не сидит без дела. Оперная дива уже устраивала импровизированные кулинарные мастер-классы для своих подписчиков. Так, Анна Нетребко подавала к столу плов с бараниной и свежей черемшой, оладьи на ряженке, гоголь-моголь с гренками и крем-суп из свежей спаржи.

больше по теме Кулинарные изыски: Нетребко запекла для мужа филе белой рыбы с майонезом Оперная дива на домашней изоляции не перестает экспериментировать с рецептами.

Примечательно, что артистка не ограничилась совершенствованием кулинарных навыков. 48-летняя певица также взялась и за благоустройство дома. Возлюбленная Юсифа Эйвазова попробовала себя в качестве маляра и дизайнера. Анна вооружилась кистью для покраски стен, проявив фантазию. Для начала оперная дива решила сделать ремонт на террасе. Артистка дала понять, что осталась довольна своей работой. Однако на достигнутом знаменитость останавливаться не собирается.

Примечательно, что за основу оттеночной палитры, Нетребко выбрала синий, белый, коричневый и золотистый цвет. В качестве дополнительного декора на террасе певицы появился маяк, который Анна приобрела на блошином рынке. А на одну из свежеокрашенных стен оперная дива прикрепила фигурку скарабея.

«Одна стена террасы готова!» — отметила певица.

Одной из первых старания артистки по благоустройству дома оценила 38-летняя актриса Анастасия Макеева. Экс-возлюбленная композитора Глеба Матвейчука похвалила певицу за приложенные усилия, заверив, что и у нее самой появилось желание взяться за какое-нибудь дело на даче.