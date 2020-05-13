«О войне старался не вспоминать»: 71-летний Грачевский заговорил об отце-фронтовике

Основатель киножурнала «Ералаш» не стал скрывать, что провел День Победы за городом. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro 71-летний Борис Грачевский поделился откровениями о близких. По словам сценариста, 9 Мая — для него особенный день. И в этом году, несмотря на пандемию и самоизоляцию, Борис Юрьевич отдал дань памяти предкам, вспомнив родных и близких, прошедших страшное испытание под названием война.

Так, находясь дома, Грачевский перебрал семейные архивы, нашел старое фото отца-фронтовика. Юрий Грачевский родился в 1924 году. По словам кинорежиссера, он умудрился дойти до Берлина. А потом продолжил воевать в Монголии и Китае. Получил два серьезных ранения и контузию, даже горел в танке. Стал инвалидом войны, сетовал сценарист. Разумеется, как и многие другие его соотечественники, Борис Юрьевич не может забыть о важности этого дня — 9 Мая.

По словам кинорежиссера, хоть он и родился уже после Великой Отечественной войны — в марте 1949 года, — «она живет в нем». Даже свое имя Грачевский получил в честь дяди (родного брата отца. — Прим. ред.), который скончался еще в 1942 году. Дожив до старости, отец сценариста старался не вспоминать о кровопролитных сражениях, потерях и битвах.

«О войне старался не говорить», — добавил кинорежиссер, вспоминая родителя.

Борис Грачевский не скрывает, что гордится своими предками — папой, дядей и всеми ветеранами, ныне живущими, и героями, не вернувшимися с фронта.