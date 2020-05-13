«Совершенно разные»: Боярская рассказала о характерах сыновей от Максима Матвеева

34-летняя Елизавета Боярская рассказала о колоссальной разнице в характерах сыновей от Максима Матвеева. Сейчас актеры воспитывают восьмилетнего Андрея и годовалого Гришу – всей семьей ребята проживают в петербургской квартире, в которую переехали не так давно. Боярская призналась, что Петербург является ее давней любовью, и для нее очень отрадно, что супруг прочувствовал атмосферу культурной столицы и согласился окончательно обосноваться здесь. Что же касается квартиры, которую журналисты восприняли как новую, Лиза уточнила: жилплощадь была у них с Максимом давно, просто решение о переезде было принято значительно позже.

Призналась Лиза и в том, что с возрастом отмечает все больше различий между сыновьями. Несмотря на внешнее сходство, Гриша и Андрей демонстрируют абсолютно полярные взгляды и интересы. Так, старшенький демонстрирует удивительные философские умозаключения, не свойственные столь юному парню. Гриша же более оптимистичен и весел.

«Они совершенно разные. У Андрея такая тонкая кость, он очень вдумчивый, очень эмоциональный, такая натура тонкая. А Гриша — он такой пухленький, кругленький, он очень добрый и мягкий», — поведала она журналу «OK».

Не чает души в детях и Максим Матвеев. В беседе с Ургантом актер подмечал: для него очень важно быть свидетелем становления своих наследников, именно поэтому он принял решение покинуть Москву и стать ближе к семье.