«Один из лучших в моей истории»: Рудковская похвасталась шикарным завтраком

Весь контент в Instagram-аккаунте Яны Рудковской пронизан эстетикой luxury – это выражается не только в демонстрации люксовых нарядов и аксессуаров, но и в сервировке стола. Ежедневно светская львица демонстрирует своей многомиллионной публике роскошные завтраки, которые она выбирает с особым тщанием.

На этот раз Рудковская заявила, что у нее удался один из самых шедевральных завтраков. И продемонстрировала стол не только на фото, но и в видеоролике.

«Сегодня средиземноморский завтрак, один из лучших в моей истории», — подписала в публикации супруга Плющенко, а в видео произнесла: «Один из самых сложных в исполнении, и у нас получился он. Очень долго мы не могли его сделать, реализовать нашу идею».

А идея заключается в том, что стол декорирован в морской цветовой гамме, а также с соответствующими украшениями. Главными блюдами на нем стали клубника и дольки манго. Подписчики оценили задумку звезды Instagram.