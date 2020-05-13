«Она вообще вздорная»: 73-летняя Тарасова заявила, что не общается с Родниной

73-летняя Татьяна Тарасова назвала «бредом сумасшедшего» слова о том, что она якобы была против того, чтобы Ирина Роднина работала с ныне покойной Еленой Черкасской (солистка балета Большого театра, хореограф фигурного катания. — Прим. ред.).

Бывшая наставница Алексея Ягудина дала понять, что у нее не было никаких конфликтов с Еленой Львовной. Женщина ушла из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. У нее был рак четвертой степени. Татьяна Анатольевна заверила, что она одной из первых поняла: Черкасская тяжело больна. Тарасова настояла на том, чтобы Елена прошла медицинское обследование. Худшие подозрения подтвердились, у женщины диагностировали онкозаболевание.

На тот момент Тарасова уже давно сотрудничала с другими хореографами и никого около себя не удерживала. С Черкасской заслуженный тренер СССР познакомилась очень давно, когда та еще танцевала в Большом театре. А уже потом, как говорит Татьяна Анатольевна, с Черкасской захотела работать Ирина Роднина.

«Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть. Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне все равно», — приводит РБК слова Татьяны Тарасовой.

Заслуженный тренер СССР подметила, что не поддерживает связь с Родниной и не считает ее подругой. Татьяна Анатольевна призналась, что вряд ли смогла бы разделить с ней свою радость или печаль.