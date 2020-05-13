«Искусство любимого человека»: дочь Успенской приняли за индейца на новой картине

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram разместила снимок, на котором она изображена в воде. Девушка при этом привела строчки из произведения писателя Бориса Пастернака «Весна».

«Искусство любимого человека», — подписала она фотографию.

Часть пользователей сделали вывод в комментариях, что Плаксина не сама рисовала себя, хотя известно о ее талантах живописца. «Это не Таня рисовала, а некое частное лицо», «Художник – молодец, но лоб Тане, как у индейца изобразил. Она тут действительно стала на индейца походить», — отметили подписчики Татьяны Плаксиной.

Добавим, что дочь Любови Успенской уже несколько месяцев проживает в Америке, куда она уехала из России к своему отцу. Как известно, в родной стране Плаксина угодила в жуткий скандал. Она пришла на один из центральных каналов и рассказала много нелестных фактов о своей звездной матери. Якобы та ее била и унижала. После этого Успенская так и не простила дочь. При этом известно, что она отказалась помогать девушке в финансовом плане. Сейчас она зарабатывает на продаже картин и на занятиях по йоге.