«Очень ценю внимание!»: Волочкова похвасталась новым головным убором

При этом балерина предстала перед камерой в нижнем белье.

Известная танцовщица Анастасия Волочкова в самоизоляции нередко нарушает запреты и ограничения. И доказывает: ей не страшно время закрытых бьюти-студий и салонов красоты. Сначала звезда балета пригласила к себе мастера перманентного макияжа, а после этого — парикмахера.

И все это – ради того, чтобы в это непростое время оставаться красивой и радовать себя в зеркальном отражении. «На карантине нельзя забывать о красоте», — заявляла тогда Волочкова.

Сейчас королева шпагатов похвасталась обновкой. Ее помощница по хозяйству преподнесла в дар чалму.

«Чтобы мои волосы не разлетались во время репетиций. Я очень ценю внимание!» — написала под фото артистка.

При этом продемонстрировать новый элемент гардероба Волочкова решила без одежды: в одном белье. Получилось, что заодно балерина похвасталась и своим бюстом.