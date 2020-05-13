«Бывают дни, когда все папы к нам приезжают»: Климова рассказала о семейных буднях

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что сейчас ее сердце свободно. При этом она в прекрасных отношениях со всеми своими бывшими мужьями. Как известно, у нее четверо детей от трех разных супругов. Старшая дочь от ювелира Ильи Хорошилова, двое сыновей от актера Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи.

«Вся моя жизнь похожа на бразильский сериал или на цыганскую сагу. Столько страстей кипело. Сейчас наступил период ренессанса. Было много осмысленно мною за последнее время. Я не раз задавала себе вопрос, что делать дальше. Со мной сложно познакомиться. Только безумец или сумасшедший способен приблизиться ко мне». Екатерина Климова

При этом актриса заметила, что часто спрашивает себя, кто теперь ее обнимет и пригреет.

«Единственный правильный путь, когда есть семья. Опыт показывает, что я теперь не всегда справляюсь. Но я не одна. Бывают дни, когда все папы к нам приезжают. Кто–то идет к соседу разбираться, кто-то собирает мебель. Все в этот момент мобилизуются», — отметила Екатерина Климова.