Писатель Захар Прилепин показал, как выглядит его таинственная жена

«Женат, имеет четверых детей» — это все, что написано в «Википедии» о Захаре Прилепине в графе «Личная жизнь». Несмотря на популярность литератора, о его частной истории практически ничего не известно. Однако в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» он решил немного приоткрыть завесу тайны.

Захар показал телеведущей портреты своей супруги Марии, благодаря которым стало понятно, как она выглядит. Писатель рассказал, что супруге столько же лет, как и ему, – 45, она обладает сильным и ненавязчивым характером.

«Ключевые решения по быту, по семье принимает жена. И я с ними, как правило, соглашаюсь», — заверил Прилепин.

А вот в работу и общественную деятельность своего мужа Мария не лезет. Когда Захару, к примеру, необходимо отправиться в длительную командировку (вплоть до нескольких месяцев), он просто ставит благоверную перед фактом. И та спокойно отпускает его, не задавая лишних вопросов.

«Через три месяца после свадьбы я уехал на дагестанскую войну. Она выходила замуж за омоновца, военного человека», — объяснил особую понятливость супруги писатель.

В настоящий момент семья Прилепина живет на два дома – перемещаясь из городской квартиры в Нижнем Новгороде в поселковый коттедж, когда посчитают нужным. Как стало понятно из интервью Прилепина, его супруга мечтает переехать в будущем в село навсегда.