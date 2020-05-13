«Мы вам уже немного завидуем»: Ивлеева обратилась к работающим жителям России

Известная телеведущая Настя Ивлеева грустит в самоизоляции и, судя по ее постам Instagram, искренне завидует людям, которые во время эпидемии коронавируса «крутятся как белка в колесе». По словам блогерши, если раньше все мечтали о том, чтобы спокойно посидеть дома или поехать отдыхать на дачу, то теперь все изменилось — и люди, наоборот, мечтают вернуться к прежнему ритму работы.

«Ну когда же уже можно будет снова крутится как белка в колесе (те, кто крутится так и во время карантина, вот теперь мы вам уже немного завидуем)» — объяснила Ивлеева, находящаяся в самоизоляции в загородном доме.

Комментаторы с радостью стали делиться информацией о том, чего же им больше всего не хватает в режиме карантина. Тут и открытые детские сады, и полеты за границу на отдых, а кто-то резонно отметил, что при наличии собственного дома самоизоляцию можно почти не замечать, но всем жителям России так повезло, как телезвезде.