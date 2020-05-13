«Бразильская красавица»: 44-летняя Антонелли из «Клона» показала себя на «честном» фото

Роль Жади в сериале «Клон» стала для Джованны Антонелли знаковой. Вместе с этим персонажем к актрисе пришел не только успех, но и любовь. На съемках проекта девушка познакомилась со своим будущим избранником Мурилу Бенисиу. Со временем их экранный роман нашел отражение и в реальной жизни. В 2005 году Джованна впервые стала мамой. Она родила сына Пьетро. Наследнику актрисы уже исполнилось четырнадцать лет. Примечательно, что союз Антонелли и Бенисиу был непродолжительным. Спасти их отношения не смогло даже появление общего ребенка.
Сейчас Джованна живет вместе с режиссером Леонарду Ногейра. Они познакомились в далеком 2009 году. А спустя год, актриса родила своему избраннику двойняшек: в октябре Антония и София отпразднуют важное событие — свое десятилетие.
На днях Антонелли поделилась свежим «карантинным» селфи, показав себя без макияжа на честном фото без прикрас.
«Наша Жади, все также прекрасна и спустя восемнадцать лет!!», «Бразильская красавица», «Чудо-женщина», «Выглядит достойно, все натурально!» — такие комментарии появились под снимком актрисы в микроблоге.
На личной страничке в Instagram Джованна время от времени публикует свежие кадры с сыном-подростком и дочерьми. Примечательно, что нынешний возлюбленный Антонелли неплохо ладит с Пьетро. К слову, бывший избранник актрисы Мурилу Бенисиу строит отношения с Деборой Фалабелой. Девушка также снималась в сериале «Клон», представ в образе экранной дочери Мурилу. Обоюдная симпатия между актерами возникла на съемочной площадке «Проспекта Бразилии» в 2012 году, спустя десять лет после знакомства.