Климова только после исповеди у батюшки смогла простить Петренко

Как отметила актриса, они с бывшим супругом совершили много ошибок в этой жизни.

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что смогла простить бывшего мужа актера Игоря Петренко только после исповеди у батюшки.

Как известно, у пары двое совместных сыновей. В какой-то момент Петренко стал беспробудно пить и Екатерина Климова от него ушла.

«Я была один раз на исповеди. Сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа. Он сказал, что в расставании людей всегда виноваты двое. Мы совершили много ошибок. Мы потеряли отношения, чувства. Так бывает. Простите нас, что не смогли пронести эту сказку сквозь годы. Мы были молоды и прекрасны, честны по отношению друг к другу, но этого недостаточно, чтобы сохранить чувства. Надо быть не по годам мудрыми». Екатерина Климова

Актриса отметила, что нужно научиться прощать. «Сложно всегда совершать какие-то кардинальные поступки. Ты можешь ошибиться. Но это не значит, что тебе нет прощения», — сказала актриса.