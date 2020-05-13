«У них возникает самолюбование»: Стоянов нелестно отозвался о современных стендаперах

Как отметил артист, некоторые из них считают, что находятся не перед зрителями, а перед зеркалом.

Народный артист России Юрий Стоянов заявил, что понимает далеко не весь современный юмор, который льется с экранов телевидения, а также с Интернет-ресурсов. По его словам, его смущает откровенный мат и пошлятина.

В то же время он заметил, что среди артистов хватает талантливых людей. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву и популярного видеоблогера Антона Лапенко.

Как отметил Юрий Стоянов, сегодняшний Интернет-юмор ему чем-то напоминает лопату. Ей можно, к примеру, вскопать огород, а можно убить человека. Как он считает, что не все правильно распоряжаются лопатой, когда она попадает к ним в руки, сообщает «МК».