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«У них возникает самолюбование»: Стоянов нелестно отозвался о современных стендаперах

Как отметил артист, некоторые из них считают, что находятся не перед зрителями, а перед зеркалом.

«У них возникает самолюбование»: Стоянов нелестно отозвался о современных стендаперах
Стоянов нелестно отозвался о некоторых стендаперах/http://globallookpress.com/

Народный артист России Юрий Стоянов заявил, что понимает далеко не весь современный юмор, который льется с экранов телевидения, а также с Интернет-ресурсов. По его словам, его смущает откровенный мат и пошлятина.

В то же время он заметил, что среди артистов хватает талантливых людей. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву и популярного видеоблогера Антона Лапенко.

Как отметил Юрий Стоянов, сегодняшний Интернет-юмор ему чем-то напоминает лопату. Ей можно, к примеру, вскопать огород, а можно убить человека. Как он считает, что не все правильно распоряжаются лопатой, когда она попадает к ним в руки, сообщает «МК».

«У меня есть вопросы к стендаперам. Особенно когда в стендапе возникает самолюбование и появляется ощущение, будто перед артистом не аудитория, а зеркало. Вот это меня обламывает, а современный юмор я всячески приветствую».

Юрий Стоянов

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