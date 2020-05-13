«Поешь полчаса, поздравляешь»: Сюткин стал проводить корпоративы онлайн

Певец Валерий Сюткин заявил, что сегодня артисты выкручиваются в непростой ситуации, вызванной пандемией, как могут. Многие устраивают для своих поклонников концерты онлайн. Он же пошел дальше. Устраивает в Сети корпоративы.

По его словам, это выглядит, как видеозвонок вместо реальной встречи. При этом исполнитель отметил, что в его случае пока такое случалось только один раз.

«Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь». Валерий Сюткин

Как он заметил, в таких выступлениях цена за его работу очень разная. Нужно идти навстречу заказчику и приходить в итоге к консенсусу, который устроит все стороны.

Как отметил Валерий Сюткин, в сложившейся ситуации уже не помогут былые законы индустрии. Как он считает, если артиста вывести на экран айпада, а он при этом поет в микрофон, то жанр погибает. Лучше в такой ситуации делать звонок другу и общаться «лицом к лицу», сообщает «МК».