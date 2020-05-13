«Сколько в тебе преданности и открытости»: Бурд нежно поздравила сына Энджела с десятилетием

Жена солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова Регина Бурд тепло и нежно поздравила с днем рождения их старшего сына Энджела. Ему исполнилось десять лет.
Как отметила Бурд, день рождения на карантине чуточку отличается от праздника в привычной жизни. Однако родители подарили ребенку настоящий праздник. Был и квест от мамы и папы, и традиционный вишневый пирог, и много теплых слов от родных.
«Но не было друзей. Их совсем немного у тебя, но это та дружба, которую, я думаю, мы назовем: «Со школьной скамьи». Наш взрослый 10-летний мальчик! Сколько же в тебе мудрости, доброты, открытости по отношению к людям и к этому миру. И сколько в тебе преданности. Неси эти качества по жизни, несмотря ни на что».
Как отметила Регина Бурд, они с Жуковым любят Энджела безмерно. В любой момент родители готовы прийти на помощь своему ребенку.