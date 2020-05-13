По стопам Агузаровой: дочь Осина покрасила волосы в красный цвет и попросила искать ее на Луне

Дочь ушедшего из жизни музыканта Евгения Осина Агния в Instagram опубликовала снимок, на котором она с ярко-красными волосами. Девушка чем-то стала напоминать известную исполнительницу Жанну Агузарову, которую в мире шоу-бизнеса давно прозвали марсианкой.
«Ищи меня на Луне», — заявила в подписи к фотографии девушка.
Отметим, что Агния Осина после смерти знаменитого отца получила практически все права на творческое наследие музыканта. Она сейчас порой поет его песни, а также сама сочиняет музыку. В будущем девушка хочет стать известной певицей.
Кстати, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее говорил, что собирается помочь Агнии Осиной добиться успеха на сцене. Он даже собирался взять девушку в концертный тур вместе с музыкантами «Ласкового мая» и «Дискотеки Союз». Позже продюсер говорил, что пока Осиной следует сосредоточиться на учебе. Большая сцена от нее никуда не уйдет.