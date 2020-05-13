По стопам Агузаровой: дочь Осина покрасила волосы в красный цвет и попросила искать ее на Луне

Дочь ушедшего из жизни музыканта Евгения Осина Агния в Instagram опубликовала снимок, на котором она с ярко-красными волосами. Девушка чем-то стала напоминать известную исполнительницу Жанну Агузарову, которую в мире шоу-бизнеса давно прозвали марсианкой.

«Ищи меня на Луне», — заявила в подписи к фотографии девушка.

Отметим, что Агния Осина после смерти знаменитого отца получила практически все права на творческое наследие музыканта. Она сейчас порой поет его песни, а также сама сочиняет музыку. В будущем девушка хочет стать известной певицей.

больше по теме Агния Осина опубликовала архивную запись со своего первого выступления на сцене Дочери популярного музыканта тогда было шесть лет.

Кстати, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее говорил, что собирается помочь Агнии Осиной добиться успеха на сцене. Он даже собирался взять девушку в концертный тур вместе с музыкантами «Ласкового мая» и «Дискотеки Союз». Позже продюсер говорил, что пока Осиной следует сосредоточиться на учебе. Большая сцена от нее никуда не уйдет.