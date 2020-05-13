«Как же он на нее похож»: Толмацкий опубликовал снимок бабушки Децла

Отец рэпера Децла, который ушел из жизни чуть больше года назад, продюсер Александр Толмацкий опубликовал в Instagram снимок со своей мамой. Музыканту она приходилась бабушкой. На кадре Александр Толмацкий еще совсем младенец. Мать смотрит на него и улыбается.

Отметим, что на днях Александру Толмацкому исполнилось 60 лет. Как он заметил, ему не верится, что так быстро летят годы. При этом себя отец рэпера сравнил с внедорожником.

«Раньше модный был, а сейчас, можно сказать, классика. Могу по шоссе, а могу и по дерьмецу прокатиться. Серьезных поломок вроде не было, так две, три небольших аварии. Пару раз побывал на штрафстоянке. ТО регулярно не прохожу, но на сервис иногда заезжаю. Механизмы все вроде работают пока исправно. Пробег у меня уже достаточно приличный, спидометр не скручен». Александр Толмацкий

Александр Толмацкий добавил, что «сменил двух хозяек». Обе, как он отметил, обращались с ним аккуратно. Особенно бережет его нынешняя супруга.

В комментариях пользователи отметили сходство Децла с бабушкой: «Как же он на нее похож», «Ну просто одно лицо».