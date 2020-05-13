Нежная и кудрявая: Диана Арбенина обнародовала кадр из прошлого

Диана Арбенина обнародовала в Сети архивный кадр, который бурно обсуждается ее поклонниками. Певица предстала на фото в подростковом возрасте с кудрявыми русыми волосами.

Внешность юной девушки невероятно нежная и трогательная. Глядя на снимок, трудно представить, что на нем запечатлена будущая рок-звезда.

Многие подписчики Арбениной заметили, что на этом кадре их любимица поразительно похожа на своих детей — 10-летних близнецов Артема и Марту.

Отметим, что до сих пор не известно, кто является их отцом. Артистка лишь сообщила, что он работает хирургом. Дети тоже не знакомы с собственным отцом, их мать уверена, что им это знать рано. Наследникам Диана объяснила, что она не любит их папу, как и он ее, поэтому они не живут вместе. В будущем звезда все-таки планирует представить родственников друг другу.