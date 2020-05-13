«Невероятный красавец!»: русская пианистка показала взрослого сына от Тимоти Далтона

Оксана Григорьева когда-то работала переводчицей у Никиты Михалкова, но кинофестиваль в Лондоне 1995 года круто изменил ее жизнь. Режиссер привез в Великобританию свой фильм «Утомленные солнцем», девушка сопровождала его. Здесь и заметил русскую красавицу актер Тимоти Далтон, известный отечественным зрителям по ролям в фильмах «Джейн Эйр» и «Скарлетт».

Они прожили вместе 10 лет, в их отношениях появился сын Александр, поразительно похожий на своего отца. Говорят, что бывшие гражданские супруги до сих пор отлично ладят.

Каким стал ее отпрыск, Оксана продемонстрировала в личном блоге. Обнародованное фото 22-летнего парня произвело глубокое впечатление на публику.

«Невероятный красавец!», «Красавчик, похож на отца и маму-красавицу! Но больше на Тима!!!!», «Нереальный, весь в маму и папу», «Какой шикарный мужчина! Вот это гены», — комментируют кадр люди.

Напомним, после фактического брака с Тимоти Далтоном у Оксаны были другие звездные отношения. В 2009 году ее в качестве возлюбленной представил публике Мел Гибсон. Их союз продлился 9 лет, в нем появилась на свет дочь Люсия. В настоящий момент знаменитости запрещено приближаться к ней и ее матери по решению суда. Было доказано, что актер жестоко обращался с Григорьевой и плохо влиял на ребенка.