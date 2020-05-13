«Сплошной силикон»: 61-летняя Мадонна подразнила селфи в нижнем белье

Мадонна в свои 60 с хвостиком продолжает эпатировать публику. В личном блоге звезда разместила кадры, которые тут же взорвали Интернет. Певица запечатлелась в собственной ванной в боди, а затем и вовсе в одних трусиках, бюстгальтере и колготках.

Почему-то именно таким образом американская поп-дива решила сообщить почитателям своего таланта о предстоящем лечении. Мадонна как-то повредила колено и долго мучилась от болей в нем, теперь она, наконец, решилась на курс терапии.

Увы, но эта информация практически пролетела мимо ушей ее поклонников, а вот внешний вид артистки не остался незамеченным. Одни восторгались ее формами, а другие подозревали, что тут не обошлось без вмешательства специалистов.

«Богиня!», «Сплошной силикон», «Самая лучшая!», «С ягодицами явно что-то не то…», «Вот это формы!», «У нее там подушки?» — можно увидеть в комментариях личного блога знаменитости.

Напомним, слухи о том, что Мадонна искусственно увеличила пятую точку, стали ходить еще два года назад. Тогда королева поп-сцены появилась на одном из выступлений в Нью-Йорке в облегающих брюках, которые неожиданно ярко подчеркнули ее аппетитные формы.

Внимание! Прежде, чем обратиться к пластическим хирургам, рекомендуем проконсультироваться у специалистов. Мы не советуем брать пример с героев наших публикаций.