«Бросил курить»: Джиган вернулся к тренировкам после затяжной реабилитации

Джиган вернулся к тренировкам после затяжной реабилитации. Напомним, чуть больше месяца назад супруга музыканта – модель Оксана Самойлова подала на развод, устав от постоянных проблем с мужем. Устименко, испугавшись потерять семью, решил встать на правильный путь – освободившись из реабилитационного центра, Денис начал посвящать дочерям и сыну все свободное время, начал заботиться о любимой, а недавно и вовсе возобновил тренировочный режим.

Так, на личной странице в Instagram Вайнштейн похвастался, как тренируется с боксерской грушей. Специально для сета из ударов Денису пришлось поднапрячься, его лицо покраснело, но бить снаряд Джиган не перестал.

Кроме прочего, презентовал Устименко и новый трек, посвященный новой жизни. В нем Джиган критикует хейтеров и отмечает, что намерен закрепиться в новом статусе свободного от зависимостей человека.

«Я бросил курить и сигареты, и кальян», — обнадеживающе заявил он. Примерно то же самое он сказал во время «прямого эфира» с Тимати.

«Все это в прошлом. Я бросил, спасибо», — подытожил он.