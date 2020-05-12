«Психические проблемы из-за возраста»: Никита Пресняков оскорбился критикой Пугачевой и собственного творчества

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оскорбился критикой бабушки и собственного творчества. Напомним, накануне Примадонна поделилась на личной странице в Instagram клипом на песню «Тень», которую Никита не так давно презентовал вместе с собственной группой Multiverse. Пугачева заявила, что работа внука ее «зацепила». Тут же нашлись хейтеры, которые заявили – на Преснякове «природа отдохнула», а Алла просто пиарит собственного родственника.

Пройти мимо неконструктивной критики в свой адрес и адрес бабушки Никита не смог. В ответ на негатив Пресняков заявил, что пиар для аудитории – ровесников Пугачевой для него – «только минус». Более того, музыкой он активно занимается уже не первый год, а над выпуском альбома пять лет тщательно работал. Если бы критикующие знали об этом и детально познакомились с результатом его творчества, вопросов бы не возникло.

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«Так ваше сообщение выглядит, будто у вас психические проблемы из-за возраста уже», — подытожил он.

Пресняков также поспешил поблагодарить бабушку за поддержку. Он подметил, что Пугачева, скорее всего, просто хотела сделать ему приятное подобным образом. Со своей стороны жест знаменитой родственницы он очень ценит.