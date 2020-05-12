«У меня была на тебя обида»: Тимати и Джиган помирились в «прямом эфире»

Тимати и Джиган помирились в «прямом эфире» после череды скандалов в прошлом. Напомним, в июне 2019 года Устименко официально покинул лейбл, хотя не работал с Black Star с 2014 года. После расставания Юнусов открыто высмеивал Джигана, называл его «лохом, который имитирует роскошную жизнь», а также критиковал его творчество.

Во вторник, 12 мая, Устименко и Юнусов нашли в себе силы, чтобы поговорить и разъяснить все недомолвки. В «прямом эфире» Тимати откровенно признался – он долгое время обижался на Джигана, но беда с наркотиками, в которую попал его коллега-музыкант, заставила его иначе посмотреть на ситуацию.

«Я честно признаюсь, у меня была на тебя обида. Я долгое время держал эмоции внутри. Понятное дело, что не все знают наши внутренние ситуации и недопонимания. Тогда я тебя публично троллил, но сейчас зла на тебя больше не держу. Надеюсь, ты не принимал мои слова близко к сердцу», — высказал Тимати свои мысли.

Подметил также Юнусов, что очень рад видеть Джигана «трезвым и адекватным». Устименко со своей стороны также извинился перед Тимати и отметил, что по-прежнему считает рэпера братом, «человеком одной крови». Юнусов также предложил Вайнштейну сотрудничество – в ближайшее время музыканты встретятся лично, чтобы обсудить новый трек и клип к нему.