«Хибла, блаво!»: Пелагея поделилась реакцией трехлетней дочери на оперный концерт

Пелагея поделилась умилительной реакцией трехлетней дочери на первый оперный концерт. Своей аудитории 33-летняя певица рассказала, что и она, и ее мама считают – любовь к искусству и высокой культуре нужно прививать ребенку с малого возраста. Сейчас Таисии три года, и на днях она посмотрела по телевизору первый в своей жизни оперный концерт с участием Хиблы Герзмавы.

Моментом первого знакомства наследницы со знаменитой артисткой Ханова поделилась с подписчиками. Так, в кадре можно наглядно увидеть, как меняется выражение лица ребенка в процессе изучения нового для себя явления: в момент, когда Герзмава берет высокую ноту, глаза малышки округляются, а рот открывается в немом удивлении. Стоило лишь Хибле закончить партию, как Таисия вскочила с кожаного кресла.

«Хибла, блаво!» — в лучших театральных традициях подытожила увиденное она и громко захлопала в ладоши.

В комментариях реакция ребенка никого не оставила равнодушной. «И тебе браво, Тасенька», «Лапочка, умничка! Как на маму похожа!», «Девочка ваша – чудо», «Такая ягодка», «Все восхищение у ребенка на лице написано», — высказались об увиденном они.