Любит алкоголь и необычную живопись: журналисты рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой

Журналисты рассекретили нового молодого человека 20-летней дочери Ларисы Гузеевой. Напомним, долгое время личная жизнь Ольги Бухаровой была для поклонников телеведущей за семью печатями – люди не знали, встречается ли девушка с кем-то. Публично Леля подмечала, что в свое время позволила себе влюбиться в собственного преподавателя, однако, отношения спустя время подошли к логическому завершению.

Накануне Ольга поделилась на личной странице в Instagram трогательным видео с молодым человеком. На нем Бухарова со всей душой обнимает юношу, который отвечает подруге взаимностью. Журналистам удалось узнать о парне немного больше. По слухам, юношу зовут Николай, и он – начинающий музыкант. Парень не стесняется активно делиться на личной странице в Instagram аспектами своей жизни – среди увлечений юноши значатся скейтборд, необычная живопись и электронная музыка, которую Николай сам сочиняет. Периодически мелькают в профиле и фотографии со спиртными напитками, сообщает «Собеседник».

Так, Николай поделился с аудиторией снимками с недавней прогулки, которые делала для него возлюбленная. Под постом общие друзья иронизируют, что «в их кругу сложилась новая пара».

Сама Ольга слухи вокруг ее персоны никак не комментирует. Не высказывается и сама Гузеева, хотя людей очень интересует вопрос, знакома ли актриса с выбором дочери.