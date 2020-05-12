«Русская красавица»: поклонники припомнили, какой была Кравченко из «Сватов» в начале актерской карьеры

Ради одной из первых ролей Татьяна, как и позже в «Сватах», носила косынку.

Поклонники сериала «Сваты» продолжают надеяться на скорый выход седьмого сезона полюбившегося многосерийного фильма. Стоит напомнить, что из-за коронавируса съемки свежих эпизодов были временно приостановлены, а актеры получили возможность провести больше времени со своими близкими.

В отсутствие сериала многие зрители прибегнули к старым сериям. Некоторые же и вовсе решили расширить свой кругозор и начали знакомиться с другими фильмами, в которых играли любимые артисты. Так, поклонники припомнили Кравченко одну из первых ролей – как и в «Сватах», в кадре Татьяна предстала в косынке на голове. Позже именно этот головной убор на долгое время станет отличительной чертой артистки и ее героинь.

Люди подметили – сейчас в тех кадрах достаточно сложно узнать молодую Таню. Спустя годы Кравченко сумела пронести шарм и очарование, которые были присущи ей на начальной стадии. «Настоящая русская красавица», «Какой прекрасной девушкой была и в какую актрису выросла», «Обожаем ваше творчество», «Хорошо вспомнить молодость и порадоваться. Благодаря этому кадру все стало возможным!» — пишут они.