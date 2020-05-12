«Мне было так страшно, что меня арестуют»: Паттинсон рассказал о жизни на карантине

Журнал GQ опубликовал большую статью об актере Роберте Паттинсоне, который сейчас находится в Лондоне на самоизоляции. Напомним, голливудский красавчик снимался в Великобритании в новом фильме о Бэтмене, когда разразилась пандемия коронавируса. Киношники сняли для него квартиру, в которой звезда сейчас живет со своей девушкой. Однако самоизоляция плохо влияет на мужчину — он небрит, рассеян и испытывает панические атаки.

Журналист издания довольно долго общался с ним по видеосвязи, а снимки для журнала герой публикации делал сам, фотография себя в зеркале. Паттинсон рассказал, что его телефон сломался, интернет и ноутбук работают через раз. Он приехал в Лондон с тремя футболками, остальные его вещи остались в Лос-Анджелесе. Актер поделился, что совсем потерял чувство времени и постоянно все забывает, а также испытывает зверский аппетит.

При этом ему нельзя терять форму, так как он все-таки играет супергероя. Студия наняла звезде тренера, но тот оставил его с гимнастическим мячом, одной гантелей и призывом использовать оба этих снаряда на полную. Но сейчас молодой человек игнорирует их. На днях ему позвонила коллега по фильму Зои Кравитц и сказала, что на самоизоляции тренируется пять дней в неделю. Роберт признался ей, что почти ничего не делает.

«Я сегодня бегал по парку, — рассказал журналисту Паттинсон. — Мне было так страшно, что меня арестуют. Хоть мне и разрешено бегать здесь. Но я испытываю такой экстремальный ужас, когда делаю это». «Он начинает и останавливает предложения, как сломанная карусель. Иногда он пропускает так много слов подряд, вставляя такое количество тяжелых вздохов и нервного смеха, что ты на мгновение думаешь будто он говорит на другом языке», — описывает журналист Зак Бэрон свой опыт общения с актером.

Похоже, что выход из самоизоляции для звезды «Сумерек» будет нелегким. А ему еще Бэтмена играть…