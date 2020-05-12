Петров признался, что примеряет на себя роль пылкого любовника в отношениях с девушками

31-летний Александр Петров поиронизировал над людьми, которые активно интересуются его личной жизнью. Долгое время в прессе обсуждался роман актера с коллегой по цеху Ириной Старшенбаум. Затем, когда стало известно, что Петров «разменял» Старшенбаум на Милославскую, люди пожелали знать и детали этого союза.

Сам Александр к подобным вопросам старается относиться философски, но подмечает – подобная публичность немало сказывается на взаимоотношениях со Стасей. Неподдельный же интерес к его постели Петрова удивляет, о чем он откровенно заявляет публично.

«Мы со Стасей официально ничего не комментировали, не подтверждали. И меня это все очень удивляет. Как это должно выглядеть? Встают заводы, пароходы, по центральному ТВ показывают официальное обращение людей, которые вместе. Ты никому ничего не должен, это твоя личная жизнь, делай, что хочешь», — выразил актер свой взгляд на происходящее в YouTube-шоу «Морозова хочет знать».

Однако, одной пикантной деталью Александр все же поделился. Юле Морозовой Петров рассказал, что бывает очень пылким любовником, все зависит от настроения на тот или иной день.

«Все способны на пылкие поступки. Просто кто-то боится или думает, что это не нужно. Я стараюсь избавляться от этих страхов», — высказался он.