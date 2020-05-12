«Сердце стучало»: Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках

Об одной из своих напарниц Александр говорит с нескрываемой улыбкой.

Александр Петров рассказал, с кем из партнерш по фильмам и сериалам ему понравилось целоваться больше всего. Напомним, что 31-летний востребованный актер, и, как негласно нарекли Александра, «одна из самых востребованных медийных персон» старается не акцентировать внимание на личной жизни. Так, например, Петров в интервью для Юли Морозовой отметил, что однозначно уважает чужой интерес к своим отношениям, но не считает нужным кому-то что-то объяснять.

В ответе на провокационный вопрос, кого из коллег по кадру ему понравилось целовать больше всего, юлить Петров не стал. Он откровенно признался, что самой притягательной для него стала 48-летняя Марина Аронова – с ней он появился в кадре во время съемок «Льда».

«У нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на «Золотом Орле» была номинация «Лучший поцелуй», мы бы выигрывали ее каждый год. Просто потому что «переплюнуть» этот поцелуй очень тяжело. Сердце стучало у меня, у Маши», — с нескрываемой улыбкой подметил Петров в программе «Морозова хочет знать!».