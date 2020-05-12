«Самое крупное пожертвование»: Тодоренко перечислила центру борьбы с домашним насилием огромную сумму

Телеведущая продолжает искупать свою вину за то, что оправдала абьюз в двух интервью ранее.

Скандал вокруг Регины Тодоренко и ее заявления о том, что женщины сами виноваты в том, что их бьют, постепенно стихает, но телеведущая не ограничивается лишь принесением извинений и документальным фильмом о проблемах с бытовым абьюзом. Девушка перечислила центру «Насилию.нет» два миллиона рублей, чем несказанно обрадовала организаторов фонда:

«Это самое крупное пожертвование за все время существования центра. Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России — только вместе мы сможем помочь всем тем, кто в этом нуждается» — написали на странице фонда в Фейсбуке.

К публикации приложены пруфы о поступлении средств на расчетный счет фонда в доказательство написанного. Подписчики начали хвалить Тодоренко за такой благородный поступок. Например, редактор одного из глянцевых журналов Наталья Родикова отметила: «Прекрасный кейс, так это и должно работать».

Напомним, после скандального заявления Тодоренко сама стала жертвой травли. На поднявшуюся шумиху в соцсетях быстро отреагировал глянец, вручивший Регине премию «Женщина года-2019» и лишил ее этого звания. Кроме того, мировые бренды расторгли с девушкой рекламные контракты, в результате чего она понесла значительные убытки.